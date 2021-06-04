فوائد شرب الماء الدافئ على الريق يوميا

2021/06/04 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية

الغدد الصماء، أن شرب كوب ماء دافئ على

الريق كل يوم بعد الاستيقاظ من النوم،

هو أفضل عادة، لأنها تحسن الحالة الصحية

العامة للجسم.

وتؤكد الأخصائية، على أن درجة حر

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