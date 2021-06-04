اتفاق على جدولة ديون الكهرباء واطلاق الغاز الايراني الى العراق

2021/06/04 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة،

عن الاتفاق على جدولة الديون وقرب إعادة

كامل إطلاقات الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في

تصريح صحفيث إن "هناك ديوناً ومستحقات

واجبة الدفع للجانب

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