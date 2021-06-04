2021/06/04 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال تيتي مدرب منتخب البرازيل، إنه سيؤجل الحديث عن القائمة المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لحين خوض مواجهتي الإكوادور وباراغواي في تصفيات كأس العالم.وفي الأسبوع الحالي، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، نقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل الإعلان عن قائمة البرازيل لكوبا أمريكا المركز الخبري الوطني.

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