السلع و الرأسماليّة – و التبعات الفظيعة لهذا النظام – شرح أساسي - شادي الشماوي

2021/06/04 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 701 ، 24 ماي 2021https://revcom.us/a/701/bob-avakian-commodities-and-capitalism-a-basic-explanation-en.htmlفي عدد من الأعمال و منها " إختراقات " (1) و " الشيوعيّة الجديدة " (2) قد تفحّصت التناقض الأساسي للإقتصاد الرأسمالي ( نمط / أس ......





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