بوب أفاكيان حول الجنون الفاشيّ و الحماقة البالغة ل- جماعة المتيقّظين - : صنف جديد من - القوّتين اللتين فات أوانهما - - شادي الشماوي

2021/06/04 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد699 ، 10 ماي 2021 https://revcom.us/a/699/bob-avakian-on-fascist-lunacy-and-woke-folk-insanity-a-new-two-outmodeds-en.htmlقبل بضعة سنوات ، مستفيدا من عنوان كتاب لبنجمان بربار ، أحلت على أحد أهمّ النزاعات الدائرة في العا ......





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