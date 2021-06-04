م 2 / ف 12 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 834 - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 834شهر رجب أوله السبت: محمل الحاج ( في سابع عشره: أدير محمل الحاج على العادة.
).
سمع بهذا المقريزى وهو خارج مصر فكتبه ، ولعله كتبه من ذاكرته حيث كانت العادة خروج المحمل في هذا الوقت سنويا .
ولم يسجل من أحداث شهر رجب سوى هذا الخبر.
وفى مقامه بمكة لم يسجل أحوال الناس ، لأنه لا يرى مستحقا للت ......
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