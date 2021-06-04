م 2 / ف 12 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 834 - أحمد صبحى منصور

2021/06/04 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 834شهر رجب أوله السبت‏:‏ محمل الحاج ( في سابع عشره‏:‏ أدير محمل الحاج على العادة‏.



).



سمع بهذا المقريزى وهو خارج مصر فكتبه ، ولعله كتبه من ذاكرته حيث كانت العادة خروج المحمل في هذا الوقت سنويا .



ولم يسجل من أحداث شهر رجب سوى هذا الخبر.



وفى مقامه بمكة لم يسجل أحوال الناس ، لأنه لا يرى مستحقا للت ......





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