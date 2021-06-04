محافظ ذي قار يكشف عبر NRT تفاصيل جديدة بشأن حملة الاقالات الكبيرة

2021/06/04 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الجمعة، ان اقالة قائد عمليات ذي قار وقائد الشرطة كانت بطلب منه، مشيرا الى طرح بعض الحلول على الحكومة المركزية من اجل حل مشكلة المعتصمين امام ديوان المحافظة.

وقال الخفاجي في تصريح لموقع NRT عربية، (4حزيران 2021)، انه "منذ ان تسلمت فيه ادارة المحافظة عملت بكل جهد لتوفير فرص عمل للمعتصمين امام ديوان المحافظة، طرحنا عليهم بعض الحلول بالتعاون مع الامين العام والمسؤولين في الحكومة المركزية ولازلنا نبحث لهم عن حلول مرضية تنصفهم وتلبي طموحهم".

واضاف، انه " بالنسبة لمطالب المتظاهرين باقالة مسؤولي الدوائر، فاننا نؤكد بان مدراء الدوائر تحت المراقبة المباشرة من قبلنا والمدير المتلكىء او غير الكفوء في دائرته سيقال، ومن عليه ملفات فساد سيحال الى الجهات المختصة".

واوضح، ان "اقالة المدراء ليست ردة فعل لطلبات معينة وانما هو تقييم مهني من قبل ادارة المحافظة، لمدراء الدوائر الموجودين، البعض منهم ضمن صلاحيانتا ضمن الوزارات المنقولة الصلاحيات، والبعض الاخر خارج صلاحياتنا، ويمكن مخاطبة الوزارات المعنية لإستبدالهم كما فعلت مع قائد العمليات وقائد الشرطة".

وتابع، "طلبت من القائد العام للقوات المسلحة ومن وزير الداخلية استبدالهم، وقد تم تسمية قائد العمليات الجديد، كذلك ستقوم وزارة الداخلية بتسمية قائد للشرطة في المحافظة".

واشار الى ان "محافظة ذي قار تحتاج الكثير من الخدمات، والاموال التي خصصت في موازنة السنة الحالية لا تحقق كل ما يتأمله المواطن، ونحن نحاول ان ننجز الاهم ثم المهم".

وقال ايضا: "في قطاع الخدمات لدينا خطة طموحة، لانتشال احياء المدينة من واقعها البلدي المزري و سنقوم بتنفيذ اعمال متكاملة لبعض الاحياء مما تسمح به الموازنة".

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