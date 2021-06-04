اندلاع حريق داخل مجمع سكني في بغداد واخماد آخر في منطقة الغزالية (صور)

2021/06/04 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مجمع الزهراء السكني جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 حزيران 2021)، ان "فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل مجمع الزهراء السكني المكون من 20 كرفات سكن مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان جنوبي بغداد".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع طوقت وعزلت النيران التي نشبت فطالت 4 كرفات وانقذت 16 كرفان قبل ان تصلها نيران الحريق"، مشيرا الى انه "تم اخماد الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".

واوضح، ان "سبب الحريق كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قرب المجمع السكني".

وفي حادث متصل، تمكن الدفاع المدني من "انقاذ 10 آلاف لتر من وقود الگاز واخماد حريق اندلع داخل مولدة كهربائية في منطقة الغزالية ببغداد"، لافتا الى انه "لم يتم تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".

وبين، ان "الحادث كان نتيجة احتراق اعشاب متيبسة قرب المولدة الكهربائية ".

N.A

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