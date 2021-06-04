2021/06/04 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم

الجمعة، القاء القبض على مطلوبين وفق

المادة ٤ ارهاب بتهمة "الدكة العشائرية"

في واسط.

وذكر بيان للمديرية، ان "قسم مكافحة

الاجرام القي القبض على ثلاثة متهمين

صادر بح

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