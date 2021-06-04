ناشيونال إنترست: إيران تستهدف الأقليات الدينية في العراق وتدعم ميليشيات ومنظمات إرهابية

2021/06/04 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مقال أميركي نُشر في موقع مجلة ناشيونال إنترست أعده مسؤولان في منظمة الدفاع عن حقوق المسيحيين في العراق، اتهم إيران ووكلاءها باستهداف الأقليات الدينية العراقية عبر أذرع طهران.

وأشار المقال إلى أن إيران تدعم ميليشيات ومنظمات إرهابية متعددة في العراق لا تقتل الأميركيين فحسب، بل تستهدف أيضا الأقليات الدينية وفقا للمقال، داعيا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جعل مواجهة النفوذ الإيراني في العراق أولوية قصوى.

ودعا المقال الإدارة الأميركية إلى العمل على نزع سلاح حزب الله وغيره من الفصائل المسلحة اضافة إلى تفكيك وكلاء إيران في العراق وسوريا واليمن بغض النظر عما ستسفر عنه مباحثات ملف طهران النووي مع ضرورة أن تستند واشنطن الى تلك الشروط في أي تعامل محتمل مع إيران.

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