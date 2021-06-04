تقارب بين الصدريين والبارزانيين.. الخطوط الحمر في تحالفات الانتخابات العراقية

2021/06/04 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية يبرز للواجهة الحديث عن التحالفات السياسية وخارطتها، ويدخل البيت الكردي هذا المعترك بقوة.

وتقول مصادر إعلامية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني قد وقع على تشكيل تحالف سياسي مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وتخوض الأحزاب الكردية الانتخابات بشكل منفرد، باستثناء الاتحاد الوطني والتغيير اللذين شكلا تحالفا مشتركا في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام بإن حزبه قريب من جميع الأطراف وليس لديه خطوط حمراء على جهة معينة.مبيناً في حديثه لبغداد اليوم إن "الحزب الديمقراطي يتعامل وفقا لمصلحة الشعب الكردي وحقوق المواطنين في الإقليم، فضلا عن تعامل الشركاء بالمبادئ الثلاثة التي يركز عليها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وهي التوافق والشراكة والتوازن في إدارة الدولة".وأشار إلى أنه "في الوقت الحاضر نحن على قرب من التيار الصدري وهو تيار سياسي وشعبي له نفوذ وامتداد كبير ونعتقد أن شراكة الأقوياء مهمة جدا في المرحلة المقبلة".من جهة أخرى كشفت مصادر سياسية عن وجود تواصل وتقارب بين الاتحاد الوطني وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.وتشير المصادر في حديث خصت به (بغداد اليوم) إلى أن "هناك تحالفا غير معلن بين الفتح والاتحاد الوطني وهناك تواصل بين كلا من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد لاهور شيخ جنكي وقادة الفتح، لضمان استمرار منصب رئاسة الجمهورية بيد الاتحاد".

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