رغبة شعبية تكبحها السياسات.. نائب: هذه أسباب تأجيل الانتخابات

2021/06/04 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب علي سعدون اللامي، الجمعة، عن الأسباب التي قد تؤدي الى عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال اللامي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة العراقية والمفوضية العليا حددت موعد إجراء الانتخابات وهي عازمه على ذلك"، مشيراً إلى "وجود معرقلات قد تؤدي إلى عدم إجرائها في الموعد المحدد".وأضاف، أن "البلد في الوقت الحالي غير مستقر سياسياً وأمنياً وفي حال حصول أي خرق أمني فسيؤدي إلى تأجيل الانتخابات".وتابع اللامي أن "بعض الكتل والجهات السياسية تعمل على عرقلة إجراء الإنتخابات في موعدها بسبب عدم جاهزيتها وتنظيم جمهورها"، لافتاُ إلى أنها "تحاول كسب الوقت من خلال العمل على تأجيل الإنتخابات".وبشأن الإقبال على المشاركة في الانتخابات توقع اللامي "مشاركة واسعة على عملية الاقتراع"، عازيا ذلك إلى "رغبة الشارع في تغيير الوجوه القديمة كذلك قانون الدوائر الانتخابية الجديد سيساهم في اقتناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات".

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