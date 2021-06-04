هندوراس ستفتح سفارتها لدى اسرائيل في القدس في نهاية هذا الشهر 

2021/06/04 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز في 4 آذار/مارس 2021 © Honduran Presidency/ا ف ب أنتونيو مندوزا تيغوسيغالبا (أ ف ب) – أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الخميس أن سفارة هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى لدى اسرائيل ستفتح في القدس في حزيران/يونيو المقبل بعدما عملت لعقود في تل أبيب.وقال هيرنانديز خلال […]

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