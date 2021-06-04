الطائفية السياسية ومخاطر تفكك الدولة الوطنية - لطفي حاتم

2021/06/04 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تمر الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية بمخاطر متعددة المصادر منها تراجع وظائفها السيادية وتعطل انجاز مهامها الوطنية.



ومنها سيادة أحزاب الهوية الفرعية في بنيتها الإدارية.



وآخرها تفكك تشكيلتها الاجتماعية وتراجع فعالية احزابها السياسية.اعتمادا على المخاطر السياسية -الاجتماعية المحيطة بالدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية أتوقف بملاحظات مكثفة عند المفاصل التالية—أولا –ايديولوجيا الطبقات الفر ......





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