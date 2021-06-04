السيد الحيدري: الإمام الخميني (قدس) حقق حلم الأنبياء بثورته

2021/06/04 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد إمام جمعة مرقد وجامع الخلاني في بغداد، السيد محمد الحيدري، اليوم الجمعة، ان الامام الخميني (قدس) حقق حلم الأنبياء بثورته وتأسيسه للجمهورية الإسلامية.وقال السيد الحيدري في خطبة الجمعة، وحصلت “الأيام نيوز” على نسخة منها، انه “تمر علينا ذكرى وفاة الإمام الخميني قدس سره، والذي يعتبر فقيها وعارفا، وكان مرتبطا بالله عزوجل […]

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