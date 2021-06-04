العثور على 50 عبوة ناسفة في الانبار

2021/06/04 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن أبرز نشاطاتها وفعالياتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم إلقاء القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية أهمها حيازة المخدرات والتحرش والنصب والاحتيال".

واضاف البيان انه "تم العثور على خمسين عبوة ناسفة وثلاثة عشر مسطرة تفجير بالاضافة الى عشرة صواعق كهربائية".

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