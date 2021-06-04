خلال الاسبوع الماضي.. القبض على قرابة الف متهم بقضايا متنوعة

2021/06/04 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 29/5/2021 ولغاية 2021/6/3.

الخلية قالت في بيان ورد ورد للسومرية نيوز، إن "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 29/5/2021 ولغاية 2021/6/3، كانت القاء القبض على 964 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب، والقبض على متعاطين ومروجين مخدرات 131، و3 بتهمة الابتزاز الالكتروني".

وأشارت إلى "انقاذ 9 اشخاص حاولوا الانتحار، وضبط 27 من الاسلحة غير المرخصة مع القبض على 7 من مطلقي العيارات النارية، وضبط 35 عجلة عليها إشارة حجز، والقبض على 193 مخموراً، و321 متسولاً، وضبط 920 مركبة مخالفة، وانتشار جثة غريقين اثنين، وحجز 67 دراجة نارية، وتأمين ومعالجة 3 عبوات ناسفة والعثور على 5 أكداس عتاد".

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