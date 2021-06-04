2021/06/04 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من28/5/2021ولغاية3/6/2021.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية:- تنفيذ اوامر قبض على المادة (٤ /ارهاب )(١٣٣)- تنفيذاوامر قبض مختلفة (١٠٦٨)- القبض على متعاطين وتجار مخدرات(٣)

- ضبط كدس عتاد (٦)كدس- ضبط عبوات ناسفة (١٢) عبوة- تدمير مضافات(٦)- ضبط اسلحهة مختلفة(٣١٨) قطعة- ضبط عتاد مختلف(١٣٧٥)-تحرير مخطوف(١)- ضبط عجلات مسروقة (٤٧)- ضبط مخدرات (١)كغم- ضبط حبوب مخدرة (١٠٤٠٠)- ضبط قطع اثرية(٤١٣) قطعة- ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٨)طن- ضبط صيدليات وعيادات طبيه غير مجازة ومخالفة (٢١)- القبض على مخالفين برفع الاسعار(٣)- حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكه (٥٦٠)طن

- القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (١٢)- ضبط صهاريج لتهريب النفط(٨)- ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (٣١٥)طن

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