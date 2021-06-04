المنافذ: إتلاف مواد غش تجاري في ميناء أم قصر الجنوبي

2021/06/04 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، اتلاف مواد غش تجاري في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "منفذ ميناء ام قصر الجنوبي عمل على اتلاف محتوى حاويتين تحتويان على كراتين فارغة بعلامة تجارية (حليب المدهش) بحمولة إجمالية (13 طن و 500 كغم) من المنشأ سلطنة عمان تستخدم في الغش التجاري".وأضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر اصولي بالإتلاف بمشاركة الدوائر المعنية والمختصة في الميناء".

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