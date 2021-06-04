طوكيو 2020: سيلغى الأولمبياد في هذه الحالة فقط!

2021/06/04 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، اليوم الجمعة، إن الألعاب الصيفية لا يمكن أن تقام إذا لم يتمكن الرياضيون من السفر لليابان في الوقت المناسب.

وأضافت أن القرار بشأن تنظيم الأولمبياد يتوقف على المتغيرات السريعة لموقف فيروس كورونا مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة ستمتثل إذا قرر المنظمون إلغاء الأولمبياد.

وتأجل أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية يوم 23 يوليو (تموز).

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