2021/06/04 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اتلاف مواد غش تجاري في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ان “منفذ ميناء ام قصر الجنوبي اعلن عن اتلاف محتوى حاويتين تحتويان على كارتون فارغ موسوم بعلامة تجارية(حليب المدهش) بحمولة إجمالية (13 طن و 500 كغم) المنشأ سلطنة عمان تستخدم في الغش التجاري“.

وبينت انه “تم تنظيم محضر اصولي بالاتلاف بمشاركة الدوائر المعنية والمختصة في الميناء“.

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