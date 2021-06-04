2021/06/04 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير للأمم المتحدة، نشره موقع "NBR" أنه تم استخدام طائرات بدون طيار مسيرة ذاتيا أثناء القتال بين الحكومة السابقة والقوات المتحالفة مع الجنرال، خليفة حفتر.وفي حال ثبت ذلك، تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل تلك الأسلحة بدون أي تدخل بشري في ميدان المعركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("روبوت قاتل".. تقرير دولي عن مسيرات "تركية" تعمل بدون أي تحكم في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("روبوت قاتل".. تقرير دولي عن مسيرات "تركية" تعمل بدون أي تحكم في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).