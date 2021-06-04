2021/06/04 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق اربيل مذكرة بالقاء القبض على الصحافي ريبوار كريم ولي، بتهمة تشجيع المواطنين على كسر حظر التجوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المحكمة في بيان لها، نقابة صحافيي كوردستان بتسليمها بطاقة عضوية الصحافي ريبوار كريم ولي ان كان عضوا في النقابة.

وحسب البيان فإن الصحافي ريبوار كريم شجع المواطنين من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بكسر حظر التجوال.

يذكر ان الصحافي ريبوار كريم ولي كان يعمل في قناة رووداو سابقا وهو مقرب من نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان.

يأتي ذلك في وقت كانت محكمة تحقيق اربيل اصدرت مذكرات القاء قبض ضد عدد من الصحافيين والنشاط من منطقة بادينان، واصدرت حكما بسجن كل واحد منهم لمدة 6 أعوام، وهو ما اثار ردة فعل محلية ودولية وادانات واسعة لتراجع حرية التعبير وتدخل الاشخاص في عمل القضاء.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل.. محكمة تصدر امرا بالقبض على صحافي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل.. محكمة تصدر امرا بالقبض على صحافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).