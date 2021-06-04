الداخلية تعلن القبض على اكثر من 1000 مطلوب

2021/06/04 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على اكثر من الف مطلوب وفق قضايا جنائية مختلفة وضبط عجلات واسلحة وانقاذ اشخاص حاولوا الانتحار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (4 حزيران 2021)، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 29/5/2021 ولغاية 3/6/2021" كانت كما يأتي:

1-القاء قبض على 964 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب.

2- القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 131.

3- القبض على مبتز الكتروني 3.

4- انقاذ 9 اشخاص حاولوا الانتحار.

5- ضبط 27 من الاسلحة غير المرخصة .

6- القبض على مطلقي العيارات النارية 7.

7- حملات تبرع بالدم 3.

8- حملات امنية توعوية 3.

9- ضبط عجلات عليها اشارة حجز 35.

10- القبض على مخمورين 193.

11- القبض على متسول 321.

12- ضبط مركبة مخالفة 920.

13- انتشال جثة غريق 2.

14- حجز دراجة نارية 67.

15- تأمين ومعالجة عبوة ناسفة 3.

16- العثور على كدس عتاد 5.

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