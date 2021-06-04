البرلمان بصدد استضافة قادة امنيين.. هذا الملف على رأس الأولويات

2021/06/04 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، انها بصدد استضافة قادة أمنيين الشهر المقبل لمناقشة ملف تأمين الانتخابات، كاشفة عن أسباب انتشار الجريمة المنظمة.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر في تصريح تابعه NRT عربية، (4 حزيران 2021)، ان "زيادة الاغتيالات مع قرب الانتخابات يأتي بسبب وجود بعض الجهات التي تستخدم العصابات لضرب خصومها ،ولكن ليس بشكل كبير"، موضحا أن"لجنة الأمن والدفاع بصدد استضافة القيادات الأمنية في الشهر المقبل مع قرب الانتخابات لبحث هذا الملف وتأمين العملية الانتخابية والمرشحين".

من جانب آخر أوضح آل حيدر أن"الجريمة المنظمة أخذت أفقا واسعا في العراق وتطورت بعد 2003 بشكل كبير" ، مبينا أنه "قبل العام 2003 لم تكن موجودة هذه الجرائم المنظمة بهذا الشكل خصوصا تجار المخدرات التي تمولها ماليا".

وأشار الى أن" انشغال الدولة في محاربة داعش والوضع السياسي المتوتر والسلاح المنفلت أخذت منها جهدا كبيرا وأضعفت جهد الاستخبارات والداخلية باتجاه محاربة الجريمة المنظمة على الرغم من أن هناك جهودا كبيرة للقوات الأمنية التي اعتقلت الكثير من العصابات وأفرادها داخل السجون حاليا"، مؤكدا أن" ارتباط الجريمة المنظمة وتطورها يرتبط بالمخدرات ".

N.A

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