2021/06/04 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في

العراق، الجمعة، إلى تحرك عاجل لإيقاف

التجاوزات التركية في شمال العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، ان

"القوات التركية المنتشرة في بعض مناطق

شمال العراق لم تكتف با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية العراقية: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية العراقية: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).