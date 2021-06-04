انتشار سريع للسلالة الهندية في المدارس البريطانية

2021/06/04 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر سلالة دلتا والتي تعرف باسم

السلالة الهندية من فيروس كورونا بسرعة

في المدارس والكليات في جميع أنحاء

إنجلترا، وفقا لـ"BBC".

وجاء ذلك في اعقاب نشر ادارة الصحة في

بريطانيا بيانات جديدة حول حالات تف

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