روسيا تتوقع اعتماد

2021/06/04 | 14:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، إن روسيا تتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح "Sputnik V" المضاد لمرض كوفيد-19 في غضون شهرين.وصرح دميترييف لوكالة أنباء "رويترز" اليوم الجمعة، بأن وكالة الأدوية الأوروبية، …

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