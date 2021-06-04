روسيا تسجل 8947 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/04 | 14:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثالث على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 8947 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8933 إصابة أمس الخميس و8832 إصابة الأربعاء)، مشيرة إلى أن أكبر […]

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