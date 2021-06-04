قيادي في الحشد: 'الخميني' غرس فينا اسمى القيم والبعثيون حاولوا تشويه سمعته

2021/06/04 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مدير أعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، الجمعة، ان الخميني غرس فينا اسمى القيم والبعثيون حاولوا تشويه سمعته، لككنا سنكمل مسيرة الشهداء.

وقال العقابي في تغريدة على تويتر، اليوم (4 حزيران 2021)، انه "تمر عليان اليوم ذكرى رحيل الامام، السيد روح الله الخميني هذا العابد الزاهد تاذي حالو الكثيرون من مبعثيين وغيرهم استهدافه وتشويه سمعته في العراق".

واضاف انه "اسس لمقاومة الغطرسة الاميركية والمشروع الصهيوني في المنطقة، غرس فينا اسمى القيم حتى نكمل مسيرة الشهداء"، على حد تعبيره.

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