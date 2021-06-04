الرئيس برهم صالح بشأن قطع الاشجار: ممارسات تركيا جريمة بيئية

2021/06/04 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يمكن اعتباره من أقوى ردود الفعل

الرسمية العراقية على قطع الأشجار وحرق

الغابات في المناطق الواقعة ضمن نطاق

عمليات الجيش التركي في كردستان

العراق، عبر شركات ومصانع تركية مختصة،

وإرسال أخشابها وحطبه

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