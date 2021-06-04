2021/06/04 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاضا من أعلى مستوى له في خمسة أشهر تقريبًا سجله خلال الجلسة السابقة بسبب إصدار بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع وارتفاع الدولار وعوائد السندات.وانخفضت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب ينخفض من أعلى مستوى له بخمسة أشهر مع ارتفاع الدولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب ينخفض من أعلى مستوى له بخمسة أشهر مع ارتفاع الدولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب ينخفض من أعلى مستوى له بخمسة أشهر مع ارتفاع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).