رسالة إلى الحكومة العراقية لمنع عمليات الاغتيال أثناء الانتخابات - عاجل

2021/06/04 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أعربت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، الجمعة، عن ارتياحها للتواصل بين الحكومة ومجلس النواب بشأن الأوضاع الأمنية وتطمينات توفير أجواء انتخابية آمنة.

وقال القصير في حديث خصت به (بغداد اليوم) إن "تداعيات الاحداث الاخيرة وعمليات الاغتيال كانت خطيرة ولا نستبعد ان بعضها كان من اجل خلط الاوراق من جهات كان من بينها كتل سياسية تسعى لتأجيل الانتخابات بعد معرفتها بحجومها".

واضافت أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت ما عليها، ومجلس النواب كذلك، وهنا اكدنا على الحكومة بإكمال ما عليها من خلال ضرورة توفير أجواء انتخابية آمنة".

وتابعت القصير: "لا نستبعد تزايد أفعال خلط الأوراق"، مبينةً ان "هنالك تواصلا بين الحكومة المركزية ومجلس النواب بشأن الأحداث الامنية نشعر بالارتياح لنتائجه، حيث تعهدت الحكومة بمنع عمليات الاغتيال أو أي أحداث أمنية قد تربك الاوضاع الامنية في البلاد".

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