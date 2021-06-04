إتلاف مواد غش تجاري في أم قصر الجنوبي

2021/06/04 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، اتلاف مواد غش تجاري في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ ميناء ام قصر الجنوبي عمل على اتلاف محتوى حاويتين تحتويان على كراتين فارغة بعلامة تجارية (حليب المدهش) بحمولة إجمالية (13 طن و …

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