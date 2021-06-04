متأثرا بإرتفاع الدولار.. الذهب يتراجع

2021/06/04 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، اليوم الجمعة، متأثرا بارتفاع الدولار.وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أيار، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متأثرا بإرتفاع الدولار..



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