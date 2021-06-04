2021/06/04 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، انها ستسير 42 رحلة داخلية وخارجية غدا السبت.وقالت في بيان ان عدد الرحلات الداخلية يبلغ 30 رحلة ، فيما يبلغ عدد الرحلات الخارجيَّة 12 رحلة./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجويَّة العراقيَّة تسير 42 رحلة داخلية وخارجية غدا السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجويَّة العراقيَّة تسير 42 رحلة داخلية وخارجية غدا السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).