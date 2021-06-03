3 قتلى و20 جريحاً في انفجار بالكاظمية وسط بغداد

2021/06/04 | 14:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، وقوع انفجار في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد، أدى إلى سقوط 3 قتلى وإصابة 20 مدنيا بجروح.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الفرق المختصة تجري تحقيقات لمعرفة طبيعة الانفجار.

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فيما قال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية إن "أسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في منطقة الكاظمية ببغداد، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وبإصابة 16 آخرين بجروح".

وتعتبر مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق.

وتكتظ المدينة بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولون وعلى الأرصفة.

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