العراق.. كركوك تخصص ملياري دينار لاعادة اعمار قلعتها

2021/06/04 | 14:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كركوك، عن رصدها ملياري دينار لإعادة تأهيل الأماكن التراثية في المحافظة....

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