2021/06/04 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية توضح سبب انفجار الكاظمية: مواد شديدة الانفجار المركز الخبري الوطني.

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