تنظيمات حمرين ترصد مبالغ مالية لصيانة المواقع الخدمية في خورماتو

2021/06/04 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب مركز تنظيمات 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني في خورماتو وبالتعاون مع أهالي المنطقة من صيانة وتأهيل عدد من المواقع الخدمية في المنطقة ، بينما أعلنت عن تخصيص مبالغ مالية لصيانة تلك المواقع.

وقال كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الجمعة، أننا كتنظيمات حمرين بدأنا في دراسة كيفية تأهيل وصيانة بعض المواقع الأثرية الحيوية المهمة في القرى الواقعة عند أطراف خورماتو والأن بصدد تنفيذ مرحلة العمل.

وأوضح أن الأتحاد الوطني الكوردستاني مستعد لتقديم أية خدمة تصب للصالح العام ونطلب من أهالي خورماتوو وأطرافها التنسيق معنا لأنهاء معاناتهم المستمرة من الناحية الخدمية ونعدهم بتقديم الأفضل والأحسن لهم.

PUKmedia / عمر اواره

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