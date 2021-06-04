المعهد القضائي ينظم ورشة تخصصية تهدف لمكافحةغسل الاموال

2021/06/04 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن المعهد القضائي، الجمعة، تنظيمه ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 حزيران 2021)، ان "المعهد القضائي نظم، أول ورشة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل الأموال".

واضاف البيان، ان "الورشة استهدفت 263 مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من رئاسات محاكم بغداد والمحافظات، يقسمون على وجبات أسبوعية بواقع 15 مستفيدا في كل وجبة".

واوضح، أن "الورشة الأولى حضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال والسيد نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي".

N.A

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