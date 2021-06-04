السفير الفلسطيني بالعراق يؤكد دعم بلاده لمشروع الحوار بين السعودية وإيران

2021/06/04 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الفلسطيني بالعراق ان بلاده

داعمه لمشروع الحوار بين السعودية

وإيران مبينا ان الدول الضعيفة

بالمنطقة سارعت نحو التطبيع مع اسرائيل

لحماية نفسها

وتحدث السفير أحمد عقل خلال لقاء جمعه

مع السياسي

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