2021/06/04 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، افتتاح ثلاث مدارس نموذجية حديثة في مناطق حزام بغداد.وقال محافظ بغداد، محمد العطا في بيان، على هامش افتتاحه المباني المدرسية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح ثلاث مدارس نموذجية حديثة في مناطق حزام بغداد المركز الخبري الوطني.

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