انتهاء موسم تسويق الحنطة في المثنى بـ110 الاف طن

2021/06/04 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انتهى موسم إستلام محصول الحنطة في محافظة المثنى بتسويق 110 آلاف طن، 9 آلاف طن منها ذات صنف البذور عالية الرتبة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية عواد عطشان إن هذا الموسم يعد استثنائيا حيث تجاوز الرقم الذي تم تسويقه بالموسم الماضي بفارق كبير، داعيا إلى إنشاء مراكز جديدة لإستلام محصول الحنطة في مواقع قريبة من البادية.

وشدد عطشان على ضرورة صرف المستحقات المالية بأسرع وقت ممكن لإفساح المجال أمام المزارعين للاستعداد للموسم المقبل.

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