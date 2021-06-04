‏الطاقة النيابية: قانون النفط والغاز سيرحل للدورة التشريعية المقبلة

2021/06/04 | 15:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون النفط والغاز سيرحل للدورة التشريعية المقبلة.وقال عضو اللجنة أمجد هاشم العقابي، في تصريح، إن “مجلس النواب لا يستطيع الشروع بقانون النفط والغاز”، لافتاً إلى أن “هذا القانون ما زال موجوداً في المجلس، ويمكن التصويت عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة”.وأضاف أن “المجلس سيصوت […]

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