مادة متفجرة.. حقيقة انفجار مدينة الكاظمية يوم أمس (وثيقة)

2021/06/04 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الاجهزة الامنية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل التحقيق في انفجار مدينة الكاظمية الذي وقع يوم امس.وبينت وثيقة صادرة من الاجهزة المختصة، ان "مخلفات الانفجار هي شظايا ودائرة الكترونية متفحمة.وكشفت الوثيقة عن وجود مادة (TNT) شديدة الانفجار في العبوة.

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