الحكيم يدعو خلال لقائه مع الشباب والاكاديميين وممثلي النقابات والاتحادات لجعل كركوك عاصمة للتنوع العراقي

2021/06/04 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم لجعل كركوك عاصمة التنوع العراقي مؤكدا اهمية دعم عمل النقابات والاتحادات و بما يعزز النظام الديمقراطي في العراق ويسهم في تقوية الدولة .وقال ،خلال لقائه بنخب من الشباب والاكاديميين والاتحادات والنقابات بحضور محافظ كركوك راكان الجبوري ان كركوك محطه التعايش ..داعيا لجعل كركوك عاصمة التنوع العراقي وهذا يتطلب تشريعا في مجلس النواب كما دعا الى تشكيل مركز خاص للحوار الفكري والانساني ويكون مقره كركوك وترصد له الميزانيات لتكون كركوك حاضنه للحوار العراقي سواء كان فكريا او دينيا ا وسياسيا .من جانبه اكد محافظ كركوك ،ان ما نشهده من تعايش في كركوك ،هو ثمرة التعايش والتسامح بين جميع المكونات ،./انتهى

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