حريق ضخم يجتاح مخيماً للإيزيديين في دهوك (فيديو)

2021/06/04 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اندلع حريق ضخم، الجمعة، في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت مشاهد مصورة، حصل عليها "ناس"، (4 أيار 2021)،أن "حريقا قد في مخيم شاريا للنازحين الايزيديين بشكل غير مسيطر عليه، ويلتهم الخيمة تلو الاخرى".

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