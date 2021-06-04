بالصورة: اندلاع حريق في كرفان تابع للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

2021/06/04 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في كرفان تابع للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم اخماد الحريق الذي اندلع في كرفان تابع للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية".

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