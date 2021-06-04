الإعلام الامني تحصي واجبات فرقة الرد السريع خلال الاسبوع الماضي

2021/06/04 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الخميس، عن حصيلة واجبات فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية للفترة من 29/5/2021 ولغاية 3/6/2021.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "حصيلة واجبات فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية للفترة من من 29/5/2021 ولغاية 3/6/2021.كانت كالتالي:-إلقاء القبض على (١٩) متهماً وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب ضمن قاطع المسؤولية.

-تفتيش مناطق العزير والمجر والسودة والبيضة ومناطق اخرى تابعه الى محافظة ميسان ضمن قاطع المسؤولية.- تفتيش مناطق امرلي وسليمان بيك وطوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين ضمن قاطع المسؤولية.-ضبط اسلحة خفيفة غير مرخصة مع كمية من العتاد في محافظة ميسان.- تفكيك عبوة ناسفة وتدمير عدد من الأوكار ضمن قاطع المسؤولية شرقي محافظة صلاح الدين.- بامر من وزير الداخلية تم تشكيل لجنة حل النزاعات العشائرية في محافظة ميسان وتتكون من ممثل قيادة شرطة المحافظة وممثل عن فرقة الرد السريع وعدد من شيوخ عشائر المحافظة اذ تم إنهاء العديد القضايا العالقة بين العشائر وحل النزاعات المسلحة بنسبة ٨٥٪.

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